Баку и Алжир провели первый раунд межмидовских политконсультаций

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Алжира провели в среду в Баку первый раунд политических консультаций, обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах расширения отношений дружбы и сотрудничества Азербайджана и Алжира, подчеркнута важность диверсификации торгово-экономических связей и развития межпарламентского сотрудничества, а также активизации взаимных визитов высокого уровня", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что страны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в сферах образования, культуры, туризма, здравоохранения и т.д., подчеркнуто, что учреждение совместной экономической комиссии при участии соответствующих учреждений двух стран будет способствовать развитию двусторонних отношений.
"В ходе встречи была отмечена важность сохранения положительной динамики двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций", - отметили в МИД Азербайджана, добавив, что стороны также обсудили региональные и международные процессы.
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