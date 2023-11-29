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Внешняя политика 29.11.2023 16:44

Азербайджан и Молдова в декабре проведут заседание МПК

Очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова пройдет в декабре.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство сельского хозяйства, глава ведомства Меджнун Мамедов встретился с послом Молдовы в Баку Александром Есауленко.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с деятельностью МПК и подготовки к пятому заседанию комиссии, которое пройдет в Молдове 6 декабря.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, туризма и других сферах.

Кроме этого, были обсуждены направления будущего сотрудничества и произведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОЛДОВА, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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