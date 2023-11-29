Азербайджан и Молдова в декабре проведут заседание МПК

Очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова пройдет в декабре.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство сельского хозяйства, глава ведомства Меджнун Мамедов встретился с послом Молдовы в Баку Александром Есауленко.
В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с деятельностью МПК и подготовки к пятому заседанию комиссии, которое пройдет в Молдове 6 декабря.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, туризма и других сферах.
Кроме этого, были обсуждены направления будущего сотрудничества и произведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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