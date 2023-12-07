Азербайджан и Молдова договорились расширять сотрудничество в сферах АПК, энергетики, транспорта и туризма

В Кишиневе прошло 5-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) Азербайджан-Молдова.
В ходе заседания сопредседатели министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр регионального развития и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну обсудили вопросы, связанные с направлениями двустороннего сотрудничества, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, трансфера технологий, увеличения товарооборота, содействия взаимным инвестициям, использования преимуществ Среднего коридора при экспорте продукции в третьи страны.
В ходе заседания также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Агентством инвестиций Молдовы. Документ предусматривает расширение взаимного сотрудничества в направлении привлечения иностранных инвестиций в ненефтяные отрасли и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.
Кроме этого, сопредседатели комиссии подписали протокол по итогам заседания, который предусматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах поддержки малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, транспорта, научно-технической и гуманитарной, социальной, здравоохранения, экологии и туризма.
В протоколе также отражено намерение и в дальнейшем совершенствовать нормативно-правовую базу между двумя странами.
«На заседании МПК стороны также согласовали место проведения 6-го заседания комиссии, которое пройдет в 2024 году в Баку», - сообщает Минсельхоз Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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