Байден предупредил Нетаньяху о необходимости снижения активности операции на юге Газы во избежание жертв среди населения

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен тем, что израильская операция на юге сектора Газа может привести к значительному числу жертв среди гражданского населения и углубит гуманитарный кризис в анклаве, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источники отметили, что телефонный разговор Байдена во вторник "был непосредственно сосредоточен на озабоченности американской администрации" возможными последствиями израильской операции на юге сектора.

Как информировали источники, Байден сказал Нетаньяху, что методы, которыми Израиль действовал в северной части Газы, в частности, широкомасштабное наступление трех бронетанковых и пехотных дивизий, не может быть повторен в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые сейчас находятся там.

Байден также довел до израильского премьера что в Вашингтоне хотят, чтобы Израиль подробно обсуждал с США оперативные планы израильских военных перед любой операцией в южной части Газы.

По словам одного из источников, Нетаньяху согласился с этим предложением Байдена.

В то же время, как сообщили порталу американские и израильские источники из числа официальных представителей, Нетаньяху сказал Байдену, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля - уничтожения ХАМАС, и израильская общественность не согласилась бы с прекращением военной операции сейчас.

Axios напоминает, что Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви публично заявляли, что военные планы операции на юге Газы уже утверждены, боевые действия возобновятся с полной силой, как только закончится перемирие.