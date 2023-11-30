Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.865 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0587

Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

Дальнее зарубежье 30.11.2023 09:26

Байден предупредил Нетаньяху о необходимости снижения активности операции на юге Газы во избежание жертв среди населения

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен тем, что израильская операция на юге сектора Газа может привести к значительному числу жертв среди гражданского населения и углубит гуманитарный кризис в анклаве, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источники отметили, что телефонный разговор Байдена во вторник "был непосредственно сосредоточен на озабоченности американской администрации" возможными последствиями израильской операции на юге сектора.

Как информировали источники, Байден сказал Нетаньяху, что методы, которыми Израиль действовал в северной части Газы, в частности, широкомасштабное наступление трех бронетанковых и пехотных дивизий, не может быть повторен в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые сейчас находятся там.

Байден также довел до израильского премьера что в Вашингтоне хотят, чтобы Израиль подробно обсуждал с США оперативные планы израильских военных перед любой операцией в южной части Газы.

По словам одного из источников, Нетаньяху согласился с этим предложением Байдена.

В то же время, как сообщили порталу американские и израильские источники из числа официальных представителей, Нетаньяху сказал Байдену, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля - уничтожения ХАМАС, и израильская общественность не согласилась бы с прекращением военной операции сейчас.

Axios напоминает, что Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви публично заявляли, что военные планы операции на юге Газы уже утверждены, боевые действия возобновятся с полной силой, как только закончится перемирие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


США предостерегли Израиль от перемещения населения на юге сектора Газа Спикер палаты представителей США в очередной раз разделил вопрос о помощи Израилю и Украине Байден и Нетаньяху договорились продолжать усилия по освобождению заложников в Газе Блинкен вновь посетит Израиль Министр обороны США высказался за наращивание поставок гумпомощи в Газу и предотвращение разрастания конфликта Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе Остин обсудил с израильским коллегой необходимость защиты гражданских в Газе - Пентагон В США заявили об отказе Нетаньяху от согласованной Вашингтоном сделки по заложникам Остин считает приоритетом США предотвращение распространения конфликта в Газе на весь регион Блинкен и законодатели США призывают принять меры для снижения напряженности на Западном берегу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az