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30.11.2023 10:24

Yelo Bank теперь и в Масаллы!

Yelo Bank продолжает успешно расширять свою филиальную сеть услуг, увеличивая региональный охват. На этот раз банк представил жителям Масаллы новый филиал с цифровым концептом. Как и другие филиалы банка, филиал в Масаллы, оформленный в стиле "Яркого Банкинга", обладает всеми необходимыми возможностями для предоставления банковских услуг высокого уровня.

В отличие от традиционных филиалов, в Масаллы все операции осуществляются без наличия кассы, через специальные аппараты. Помимо заказа потребительских и бизнес-кредитов, дебетовых карт Yelo и других продуктов, в филиале также возможно внесение средств на счета, снятие средств с карты и осуществление различных платежей. Новый филиал расположен по адресу: город Масаллы, проспект Гейдара Алиева, 220.

«Основная миссия Yelo - внедрить опыт яркого банкинга в каждый уголок Азербайджана. Мы разработали быстрые и эффективные банковские решения, адаптированные к потребностям потенциальных предпринимателей в Масаллы с целью поддержки их бизнеса. С этим новым филиалом мы стремимся поддержать развитие региона, усилить потенциальные бизнес-возможности и сделать повседневное банковское обслуживание более простым и доступным для всех. Мы также верим, что цифровой концепт филиала способствует развитию безналичных платежей», отметил Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов.

Напомним, что в этом году Yelo Bank также открыл филиалы в Хачмазе и Товузе. В настоящее время в Yelo Bank функционируют 19 филиалов и один центр самообслуживания. Банк продолжит расширение своей филиальной сети услуг в других регионах страны в соответствии с тем же концептом.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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