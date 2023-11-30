Власти Азербайджана планируют приватизировать Bakı Mermer Qranit

Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана приступила к работе по приватизации ООО «Bakı Mermer Qranit».

Как сообщили журналистам в четверг в Службе, Комиссия по приватизации с участием независимой оценочной компании провела инвентаризацию на предприятии, уставный капитал которого определен в 17 млн 59 тыс. манатов.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по словам исполнительного директора предприятия Мюшвига Ибадова, в настоящее время проведена определенная работа по восстановлению оборудования на предприятии, которое приостанавливала свое деятельности в период пика пандемии COVID-19.

«На предприятии можно осуществлять нарезку гранитовых и мраморных глыб, шлифовку листов и нарезку листов по определённым размерам. На предприятии установлено оборудование из Турции, Германии, России, Италии и Китая», - сказал Ибадов.

Производственная мощность предприятия составляет 300 тыс. кв. м. в год.

Ибадов также сообщил, что в настоящее время на предприятии работают 45 человек. В дальнейшем число рабочих мест увеличится до 210.

Б.Рустамбеков