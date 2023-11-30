Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне 6,5%, как и ожидалось

Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.

Аналитики также не ожидали изменения показателя с сентябрьской отметки, по данным Trading Economics.

Для сравнения, в октябре 2022 года безработица составляла 6,6%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце составило 11,134 млн человек, увеличившись на 48 тыс. по сравнению с сентябрем и сократившись на 28 тыс. относительно октября 2022 года.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в октябре повысилась до 14,9% с 14,6% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3%), самый высокий - в Испании (12%). Во Франции и Италии безработица составляла 7,3% и 7,8% соответственно.