Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне 6,5%, как и ожидалось

Безработица в еврозоне в октябре осталась на уровне 6,5%, сообщило статистическое управление Европейского союза.
Аналитики также не ожидали изменения показателя с сентябрьской отметки, по данным Trading Economics.
Для сравнения, в октябре 2022 года безработица составляла 6,6%.
Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце составило 11,134 млн человек, увеличившись на 48 тыс. по сравнению с сентябрем и сократившись на 28 тыс. относительно октября 2022 года.
Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в октябре повысилась до 14,9% с 14,6% месяцем ранее.
Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3%), самый высокий - в Испании (12%). Во Франции и Италии безработица составляла 7,3% и 7,8% соответственно.
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