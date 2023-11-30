ЕС должен продолжать оказывать поддержку Украине - глава Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за продолжение оказания помощи Украине в условиях укрепления военных позиций России.

"Россия сейчас укрепляет свои позиции. (...) А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки", - сказала глава ЕК в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA) в Брюсселе.

По ее словам, фундаментально изменившаяся стратегическая обстановка создала "новый вид ответственности для Европы".

"Я называю это стратегической ответственностью. Это ответственность, прежде всего, поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это будет непросто, но именно в этот момент наша приверженность должна быть твердой", - продолжила фон дер Ляйен.

В то же время, отметила она, необходимо обратить внимание на безопасность Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поэтому "будущие обязательства ЕС в области безопасности по отношению к Украине так важны".

"Но стратегическая ответственность касается не только Украины. Речь также идет о других будущих членах нашего союза, таких как страны Западных Балкан, где давним местным недовольством теперь манипулируют внешние игроки. И если посмотреть немного дальше, конфликты умножаются вокруг наших границ. Я имею в виду, конечно, Ближний Восток, но также Сахель и Кавказ", - пояснила председатель ЕК.

Она указала на то, что европейские "торговые пути и цепочки поставок также подвергаются риску".

"Европа может быть призвана сыграть свою роль на любом из этих театров - ближнем или дальнем. Поэтому нам нужны вооруженные силы государств-членов, готовые к любому сценарию - от традиционного до гибридного. На суше, на море, в воздухе, в космическом или киберпространстве", - заявила фон дер Ляйен.