Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.865 RUR   0.0192 GBR   2.1593 TRY   0.0587

Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 77.86 +1.45 Brent 83.10 +1.42

Дальнее зарубежье 30.11.2023 19:23

ЕС должен продолжать оказывать поддержку Украине - глава Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за продолжение оказания помощи Украине в условиях укрепления военных позиций России.

"Россия сейчас укрепляет свои позиции. (...) А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки", - сказала глава ЕК в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA) в Брюсселе.

По ее словам, фундаментально изменившаяся стратегическая обстановка создала "новый вид ответственности для Европы".

"Я называю это стратегической ответственностью. Это ответственность, прежде всего, поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это будет непросто, но именно в этот момент наша приверженность должна быть твердой", - продолжила фон дер Ляйен.

В то же время, отметила она, необходимо обратить внимание на безопасность Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поэтому "будущие обязательства ЕС в области безопасности по отношению к Украине так важны".

"Но стратегическая ответственность касается не только Украины. Речь также идет о других будущих членах нашего союза, таких как страны Западных Балкан, где давним местным недовольством теперь манипулируют внешние игроки. И если посмотреть немного дальше, конфликты умножаются вокруг наших границ. Я имею в виду, конечно, Ближний Восток, но также Сахель и Кавказ", - пояснила председатель ЕК.

Она указала на то, что европейские "торговые пути и цепочки поставок также подвергаются риску".

"Европа может быть призвана сыграть свою роль на любом из этих театров - ближнем или дальнем. Поэтому нам нужны вооруженные силы государств-членов, готовые к любому сценарию - от традиционного до гибридного. На суше, на море, в воздухе, в космическом или киберпространстве", - заявила фон дер Ляйен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


ЕС выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов Канада и ЕС высказались за более активную работу над использованием активов РФ для Украины Мишель с оптимизмом смотрит на шансы принятия дальнейших мер ЕС в поддержку Украины ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи Украине очень далеко до вступления в ЕС - Орбан Переговоры по принятию решения о членстве Украины в ЕС могут перенести Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов Совет ЕС подготовит для декабрьского саммита вопрос о военной помощи Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az