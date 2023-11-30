Всемирный форум градостроительства пройдет в 2026 году в Баку

13-ый Всемирный форум градостроительства (WUF13) пройдет в 2026 году в Баку, сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
Гулиев в соцсети «X» написал, что во время форума в 2026 году будут проведены «интересные диалоги по устойчивому развитию городов и применению инновативных подходов в этой сфере».
Р.Ахмедов
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