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Это интересно 30.11.2023 21:44

Всемирный форум градостроительства пройдет в 2026 году в Баку

13-ый Всемирный форум градостроительства (WUF13) пройдет в 2026 году в Баку, сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Гулиев в соцсети «X» написал, что во время форума в 2026 году будут проведены «интересные диалоги по устойчивому развитию городов и применению инновативных подходов в этой сфере».

Р.Ахмедов

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Тэги: ФОРУМ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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