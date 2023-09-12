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12.09.2023 12:00

II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку

В Зангилане и Баку с 29 сентября по 1 октября пройдет Второй Азербайджанский национальный градостроительный форум», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Форум пройдет под темой «Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством», отметили в ведомстве.

В нем примут участие профильные специалисты из различных стран мира в области градостроительства для расширения сотрудничества.

«Национальный градостроительный форум, который проводится в нашей стране уже во второй раз, является успешной платформой для обмена опытом, а также является площадкой для международного и многостороннего сотрудничества и сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений», - подчеркивает Госкомитет.

Кроме того, в Баку 2 октября пройдет Всемирный день населенных пунктов (World Habitat Day).

«Всемирный день населенных пунктов ежегодно отмечается в одной из стран с целью популяризации доступной и качественной городской жизни и служит глобальной площадкой для обсуждения проблем устойчивого развития городов. В этом году мероприятие пройдет в рамках темы «Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения»», - сообщили в Госкомитете.

Х.Насирзаде

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Тэги: ФОРУМ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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