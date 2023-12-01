США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

США прилагают усилия для продления паузы в боевых действиях между палестинским движением ХАМАС и Израилем, считают это приоритетной задачей, заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Наша первоочередная задача состоит в работе с партнерами по продлению гуманитарной паузы, чтобы мы могли продолжить вывозить больше заложников из Газы и поставлять туда больше помощи", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.
Помимо этого, по его словам, США также работают над поиском способов "создания условий для устойчивого и долгосрочного мира" в ближневосточном регионе.
Кроме того, Блинкен призвал Израиль создать механизм по защите мирного населения в секторе Газа, прежде чем израильская армия возобновит там военную операцию.
24 ноября вступило в силу перемирие между ХАМАС и Израилем. Первоначально его заключали на четыре дня, затем его продлевали еще на три дня. Так, четверг - седьмой день действия гуманитарной паузы в Газе. Новых договоренностей о продлении перемирия стороны пока не достигали.
ХАМАС планирует передать Израилю в ночь на пятницу в общей сложности 10 заложников. Израиль, в свою очередь, собирается освободить 30 палестинских заключенных.
В рамках соглашения ХАМАС должно будет освобождать по меньшей мере 10 заложников в каждый дополнительный день затишья в боевых действиях.
В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.
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