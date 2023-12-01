Переговоры по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий

Переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и продлении перемирия продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источник.
По его данным, переговоры между сторонами вновь проходят при посредничестве Катара и Египта.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".
Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.
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