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Дальнее зарубежье 01.12.2023 12:26

Переговоры по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий

Переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и продлении перемирия продолжаются, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источник.

По его данным, переговоры между сторонами вновь проходят при посредничестве Катара и Египта.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля".

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЗАЛОЖНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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