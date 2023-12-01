Азербайджан в 2023г является одним из крупных поставщиков капусты на Ставрополье

Азербайджан с начала 2023 года поставил в Ставропольский край РФ 553 тонны свежей капусты, является вторым поставщиком данной продукции в регион.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, в 2023 году поставки капусты в Ставропольский край выросли на 59% - до 2,78 тыс. тонн.

При этом главным поставщиком данной продукции является Иран – 2,149 тыс. тонн.

Небольшие объемы поставок свежей капусты на Ставрополье осуществлялись также из Турции и Армении.

Р.Ахмедов