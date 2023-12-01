Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев увеличилась на 5%, в ноябре - сократилась на 0,4%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 ноября 2023 года составляет 18 млрд 334,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-ноябре 2023 года увеличилась на 5%.

При этом в ноябре денежная база в Азербайджане сократилась на 67,6 млн манатов или на 0,4%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Р.Керимов