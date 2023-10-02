Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев увеличилась на 2,5%, в сентябре – сократилась на 1,2%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 сентября 2023 года составляет 17 млрд 896,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-сентябре 2023 года увеличилась на 2,5%.
При этом в сентябре денежная база в Азербайджане сократилась на 220,7 млн манатов или на 1,2%.
В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.
Х.Насирзаде
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