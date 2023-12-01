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Внешняя политика 01.12.2023 16:57

Спикер парламента Азербайджана прибыла с визитом в Чехию

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла в пятницу с официальным визитом в Чехию.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе визита азербайджанская делегация посетит парламент Чехии, проведет ряд встреч, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двусторонних межгосударственных и межпарламентских связей, региональная безопасность и другие вопросы представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГАФАРОВА, ЧЕХИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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