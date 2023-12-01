Спикер парламента Азербайджана прибыла с визитом в Чехию

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла в пятницу с официальным визитом в Чехию. Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе визита азербайджанская делегация посетит парламент Чехии, проведет ряд встреч, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двусторонних межгосударственных и межпарламентских связей, региональная безопасность и другие вопросы представляющие взаимный интерес. Б.Рустамбеков

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