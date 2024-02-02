Чехия будет представлена на самом высоком уровне на COP29 в Азербайджане – Пекарова Адамова

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1 февраля приняла делегацию во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Отдела по связям с общественность парламента, стороны на встрече обсудили двусторонние отношения и процессы на Южном Кавказе.

Гафарова, в частности, осудила действия Армении и ее покровителей, нацеленные на введение в заблуждение международной общественности заявлениями об «этнических чистках» и «стремлении Азербайджана к новой войне», а также лживую кампанию против Азербайджана.

По ее словам, последние процессы в Парламентской Ассамблее Совета Европы также являются частью кампании клеветы против Азербайджана. «ПАСЕ должна быть платформой для диалога и сотрудничества, однако в Ассамблее отчётливо наблюдаются укоренившиеся двойные стандарты», - подчеркнула она.

Маркета Пекарова Адамова, в свою очередь, обратила внимание на то, что Чехия не участвовала в обсуждении вопроса Азербайджана в ПАСЕ, и не поддержала эти шаги.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Гафарова подчеркнула, что «ни одно государство не может оказывать давление на Азербайджан за столом переговоров». По ее словам, Армения до сих пор уклоняется от подписания мирного договора и затягивает выполнение взятых на себя обязательств, хотя с завершения конфликта прошло три года.

«Не вызывает сомнений, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Чешская Республика неизменно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Сейчас Чехия рада выразить свою поддержку продолжению диалога между Азербайджаном и Арменией для достижения устойчивых мира и благополучия на Южном Кавказе», - сказала Пекарова Адамова.

Она также поздравила азербайджанскую сторону с предстоящим проведением в 2024 году в Азербайджане конференции COP29 и добавила, что Чехия будет представлена на этом мероприятии на высоком уровне.

Касаясь двусторонних связей, стороны отметили, что Азербайджан всегда являлся надёжным партнером Чехии в энергетической сфере. Около 30% потребности Чехии удовлетворяется за счет азербайджанской нефти и что укрепление сотрудничества в сферах туризма, гуманитарной и других сферах также является важным средством расширения связей между гражданами двух стран», - подчеркивается в информации.

Пекарова Адамова добавила, что Чехия заинтересована в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном во всех сферах.

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