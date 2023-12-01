В Газе остаются в заложниках 137 израильтян и иностранцев

Не менее 137 человек, захваченных в заложники в Израиле движением ХАМАС, все еще остаются в секторе Газа, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля, которое цитирует Times of Israel.
По данным пресс-службы главы израильского правительства, среди них 126 израильтян и 11 граждан иностранных государств.
Среди 137 заложников 115 человек - мужчины, 20 женщин и двое детей, одному из которых 10 месяцев, а другому четыре года.
Помимо этого, еще семь человек числятся пропавшими без вести после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом 110 заложников вернулись из Газы домой во время перемирия, действовавшего между сторонами с 24 ноября.
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