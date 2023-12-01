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Транспорт и связь 01.12.2023 17:34

Служба электронной безопасности Азербайджана и американская Fortinet налаживают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Служба электронной безопасности Азербайджана и американская компания «Fortinet» подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали начальник СЭБ Самир Расулов и региональный менеджер по продажам «Fortinet» Шаиг Самедов, сообщает Служба.

Целью Меморандума является выявление киберугроз и организация обмена информацией о киберинцидентах, налаживание сотрудничества для реализации совместной деятельности в этом направлении.

Компания Fortinet более 20 лет является одной из ведущих компаний, предлагающих продукты в области кибер и сетевой безопасности, а также соответствующие услуги службам обеспечения и госструктурам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, FORTINET, МЕМОРАНДУМ

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