Служба электронной безопасности Азербайджана и американская Fortinet налаживают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Служба электронной безопасности Азербайджана и американская компания «Fortinet» подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ подписали начальник СЭБ Самир Расулов и региональный менеджер по продажам «Fortinet» Шаиг Самедов, сообщает Служба.
Целью Меморандума является выявление киберугроз и организация обмена информацией о киберинцидентах, налаживание сотрудничества для реализации совместной деятельности в этом направлении.
Компания Fortinet более 20 лет является одной из ведущих компаний, предлагающих продукты в области кибер и сетевой безопасности, а также соответствующие услуги службам обеспечения и госструктурам.
Б.Рустамбеков
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