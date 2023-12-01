Служба электронной безопасности Азербайджана и американская Fortinet налаживают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Служба электронной безопасности Азербайджана и американская компания «Fortinet» подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписали начальник СЭБ Самир Расулов и региональный менеджер по продажам «Fortinet» Шаиг Самедов, сообщает Служба. Целью Меморандума является выявление киберугроз и организация обмена информацией о киберинцидентах, налаживание сотрудничества для реализации совместной деятельности в этом направлении. Компания Fortinet более 20 лет является одной из ведущих компаний, предлагающих продукты в области кибер и сетевой безопасности, а также соответствующие услуги службам обеспечения и госструктурам. Б.Рустамбеков

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