Cepsa за 1 млрд евро построит в Испании завод по производству «зеленого» метанола

Испанская Cepsa и ее партнер C2X в рамках COP28 заявили о планах реализации совместного проекта по поставке "зеленого" метанола для различных отраслей промышленности, включая химическую и судоходную.
Инвестиции в строительство завода в порту Уэльве (юг Испании) составят до 1 млрд евро. Объект станет одним из пяти крупнейших производств "зеленого" метанола в мире с годовой производственной мощностью 300 тыс. тонн, что поможет предотвратить выбросы до 1 млн тонн ископаемого CO2, говорится в пресс-релизе Cepsa. В перспективе производительность предприятия может возрасти до 380 тыс. тонн.
Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2025 году.
Владельцами Cepsa являются Mubadala и Carlyle. Контрольный пакет C2X принадлежит AP Moller Holding, миноритарием которой выступает AP Moller - Maersk.
Зеленый метанол производится с использованием зеленого водорода и неископаемых источников углерода, улавливаемых из атмосферы или отходов сельского и лесного хозяйства, и может заменить ископаемый метанол, сокращая выбросы углерода в трудно поддающихся сокращению отраслях, таких как морские перевозки на дальние расстояния и другие сферы, например, производство химикатов и пластмасс.
Согласно прогнозам, к 2050 году спрос на метанол может утроиться примерно до 300 млн тонн в год, причем большая часть будет приходиться на "зеленый" метанол.
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