КНДР предупредила, что любое воздействие на запущенный ею спутник будет равносильно объявлению войны

США не исключают, что могут предпринять определенные действия, чтобы воспрепятствовать нормальной работе запущенного КНДР в ноябре разведывательного спутника, это будет считаться Пхеньяном объявлением войны, говорится в комментарии представителя Минобороны Северной Кореи.
Автор пишет, что "заинтересованное лицо командования американских космических сил намекнуло на военную атаку на наш спутник-разведчик, заявив, что посредством разнообразных "обратимых и необратимых методов" можно ослаблять способность враждебной страны к использованию космического пространства".
"Любое воздействие на космическое средство КНДР будет считаться объявлением войны нашему государству", - говорится в комментарии, распространенном Цетральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) в субботу.
Пхеньян предупредил, что если США "попытаются нарушить законную сферу суверенного государства", безосновательно рассматривая северокорейский спутник в качестве оружия, "то КНДР будет изучать ответные меры как право на самозащиту для сокращения и устранения живучести разведывательных спутников США".
Как сообщалось, в субботу американской ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с космодрома Ванденберг в Калифорнии, на орбиту был выведен первый разведывательный спутник Южной Кореи.
Как сообщило агентство "Ренхап", в Минобороны РК считает, что запуск спутника "станет кульминацией стремления Сеула к возможностям космической разведки на фоне растущих угроз со стороны Северной Кореи".
Агентство отметило, что Южная Корея планирует к 2025 году отправить в космос еще четыре аналогичных аппарата.
"Ожидается, что этот план спровоцирует гонку космических вооружений между двумя Кореями", - говорится в сообщении "Ренхап".
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