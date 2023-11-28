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Дальнее зарубежье 28.11.2023 11:01

Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями Белого дома и Пентагона, сделанными спутником КНДР

Военный спутник, запущенный на прошлой неделе КНДР, сфотографировал Белый дом, Пентагон и атомные авианосцы, пришвартованные на военно-морской базе США, сообщает агентство ЦТАК.

По информации агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с отчетом об использовании спутника-разведчика, документ предоставил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при государственном главном управлении по аэрокосмической технике. В частности, центр представил фотографии, сделанные спутником.

"Государственное главное управление по аэрокосмической технике представило фотографии военно-морской базы Norfolk, судоверфи Newport News и района аэродрома американского штата Вирджиния, снятые 23:35:53 (18:35:53 по Баку) 27 ноября по пхеньянскому времени, и фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, снятые 23:36:25 (18:36:25 по Баку) 27 ноября по пхеньянскому времени", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на фотографиях были замечены четыре атомных авианосца ВМС США и британский авианосец.

КНДР осуществила запуск разведывательного спутника 21 ноября. На следующий день после выхода спутника на заданную орбиту власти КНДР заявили, что получили сделанные им снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, с которыми также ознакомился Ким Чен Ын.

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Тэги: КНДР, США, СПУТНИК, СНИМКИ


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