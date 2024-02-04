В США не видят признаков прямых военных действий со стороны КНДР, но намерены прилагать усилия по сдерживанию растущих рисков

Соединенные Штаты не обнаружили признаков прямых военных действий КНДР, но будут прилагать "неустанные" усилия для сдерживания растущих угроз со стороны Пхеньяна, заявила заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак.
"Мы не видим признаков прямых военных действий (со стороны КНДР - ИФ), но мы, конечно, продолжаем следить за ситуацией и остерегаться рисков для Южной Кореи и Японии", - сказала она в интервью агентству "Ренхап", которое опубликовано в воскресенье.
Пак заявила, что Россия и Китай в Совете безопасности ООН "препятствуют усилиям по противодействию северокорейским угрозам", приводит ее слова агентство.
"Это не то развитие событий, которое мы хотели бы видеть", - добавила она.
"Мы очень ясно дали понять, что продолжаем оказывать давление на Пекин, чтобы он использовал свое влияние на Пхеньян для сдерживания очень подстрекательской риторики Северной Кореи и ее действительно провокационных действий", - заявила американский представитель.
Пак подчеркнула, что Вашингтон стремится к возобновлению сотрудничества с Пхеньяном и делает соответствующие предложения "на регулярной основе".
"Для нас действительно важно вести переговоры, чтобы убедиться, что мы понимаем позиции друг друга. Ясно, что КНДР на данный момент решила, что ей не нужна дипломатия, но мы собираемся продолжать попытки", - заявила она.
Заместитель спецпредставителя подтвердила, что США не отказываются от реализации идеи ядерного разоружения КНДР, отметив, что "отводить глаза от денуклеаризации - не наша цель".
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