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Дальнее зарубежье 02.12.2023 18:20

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик

Израильские переговорщики в Катаре не смогли договориться с палестинским движением ХАМАС о возобновлении перемирия, они возвращаются в Израиль, сообщает в субботу The Times of Israel.

"В связи с тем, что переговоры зашли в тупик и в соответствии с указаниями премьера Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Давида Барнеа, команда переговорщиков возвращается в Израиль", - отметили в израильской разведслужбе "Моссад".

Ранее на этой неделе Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий перемирия и возобновили боевые действия. Таким образом, процесс обмена заложниками между сторонами остановился.

Предполагается, что ХАМАС все еще удерживает в заложниках 146 человек, 125 из которых - израильтяне. Речь идет о людях, захваченных во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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