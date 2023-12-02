ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей

В ХАМАС утверждают, что за время перемирия передали Израилю всех женщин и детей, которые находились в заложниках, всех остальных готовы отпустить только при условии полного прекращения огня и освобождения всех палестинских заключенных, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.
"Израиль утверждает, что у нас все еще есть женщины и дети, несмотря на то, что мы ясно дали понять, что передали им всех женщин и детей, которые у нас были, остались только мужчины и военные. Взрослые, которые находятся у нас, по нашим данным, служили в армии, некоторые из них - резервисты", - рассказал в интервью "Аль-Джазире" глава политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури.
Он отметил, что сейчас переговоры по перемирию не идут, так как Израиль отказался продолжать обмен заложниками и заключенными на новых условиях.
Помимо прочего, аль-Арури заявил, что ХАМАС готов согласиться на обмен телами погибших, но сначала группировке надо "достать тела заложников-израильтян, некоторые из которых были убиты ударами Израиля по сектору Газа".
В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ранее на этой неделе приказал возобновить военные действия в пятницу после того, как ХАМАС нарушил соглашение по перемирию. По его словам, группировка отказалась передавать Израилю 15 женщин и двух детей.
При этом освобождение 110 заложников он назвал достижением, заявив, что "ни одна армия в мире не добивалась подобного против террористической организации".
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