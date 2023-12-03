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Дальнее зарубежье 03.12.2023 09:50

Пентагон предупредил Израиль о возможности стратегического поражения в Газе в случае игнорирования защиты мирного населения

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть стратегическое поражение, если не будет работать над защитой мирных палестинцев в ходе операции в секторе Газа.

"Центром тяжести является гражданское население, и, если вы толкаете его в объятия врага, вы заменяете тактическую победу стратегическим поражением", - цитирует министра, выступившего на форуме по национальной обороне в Калифорнии, издание The Hill.

Он отметил, что в беседах с израильскими представителями предупреждал о необходимости избегать жертв среди гражданского населения Газы и обеспечить доставку в Газу гуманитарной помощи.

"Мы продолжим оказывать давление на Израиль, чтобы он защитил гражданское население и обеспечил надежный поток гуманитарной помощи", - сказал Остин.

Он отметил, что США извлекли тяжелые уроки из убийств и перемещения гражданских лиц в Ираке и Афганистане, и признал, что ведение войны в густонаселенных городских центрах является сложной задачей.

"Урок не в том, что вы можете победить в городской войне, защищая гражданское население. Урок заключается в том, что вы можете победить в городской войне, только защищая гражданское население", - подчеркнул министр.

Он заявил, что что США останутся "ближайшим другом Израиля в мире", и американская поддержка не подлежит обсуждению. При этом он подчеркнул, что США, как "самая могущественная страна", может одновременно решать несколько задач, упомянув, что США продолжат поддержку Украины.

Глава Пентагона подтвердил, что Вашингтон видит решение ближневосточного конфликта в создании двух государств, назвав этот путь "единственно жизнеспособным".

В то же время, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что война против ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться "до тех пор, пока мы не достигнем всех ее целей", включая возвращение всех израильских заложников и ликвидацию этого исламистского движения. При этом он сказал, что наземная кампания - единственный способ выиграть войну в Газе.

"Поэтому я подчеркиваю: нет другого способа достичь этих целей, кроме как победить, и нет другого способа победить, кроме как продолжая наземную кампанию", - заявил он.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, НАСЕЛЕНИЕ


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