Гасанов обсудил ВТС с руководством ряда турецких компаний

Министр обороны Азербайджан генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Египте, где в понедельник принял участие в церемонии открытия международной выставки оборонной промышленности EDEX 2023, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Там отметили, что Гасанов ознакомился с представленными на EDEX 2023 вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана, а также турецкими компаниями «Tusaş», «Roketsan», «Aselsan», «Sarsilmaz», «Canik» и «Baykar».
В военном ведомстве добавили, что в рамках визита министр обороны Азербайджана встретился с главами этих компаний, обсудив с ними перспективы военного сотрудничества. «На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Гасанов совершает визит в Египет по приглашению министра обороны этой страны, уточнили в азербайджанском военном ведомстве.
Р.Керимов
Азербайджан и Masdar обсудили совместные проекты в сфере «зеленой» энергии
«Абрау-Дюрсо» инвестирует около $4 млн в производство напитков в Индии
Темп снижения потребления природного газа в Латвии в январе-октябре замедлился
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
ИГ усиливает позиции в Нигере и Мали, пытается подменить собой власть на местах -аналитики
Франция восстанавливает военное сотрудничество с Австралией после спора из-за атомных подлодок
США к концу года исчерпают средства на помощь Украине, если Конгресс не вмешается в ситуацию - Белый дом
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире