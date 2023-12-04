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Оборона 04.12.2023 17:31

Гасанов обсудил ВТС с руководством ряда турецких компаний

Министр обороны Азербайджан генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Египте, где в понедельник принял участие в церемонии открытия международной выставки оборонной промышленности EDEX 2023, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что Гасанов ознакомился с представленными на EDEX 2023 вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана, а также турецкими компаниями «Tusaş», «Roketsan», «Aselsan», «Sarsilmaz», «Canik» и «Baykar».

В военном ведомстве добавили, что в рамках визита министр обороны Азербайджана встретился с главами этих компаний, обсудив с ними перспективы военного сотрудничества. «На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Гасанов совершает визит в Египет по приглашению министра обороны этой страны, уточнили в азербайджанском военном ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЕГИПЕТ, ВЫСТАВКА


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