Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с вооружением компаний из Египта и Италии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Египет ознакомился с зарубежным вооружением и техникой на международной оборонной выставке «EDEX 2023». Как сообщает сайт Минобороны, Гасанов, в частности, ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании «Leonardo», а также египетских компаний «ARMADA» и «AOI».

Х.Насирзаде



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