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Оборона 04.12.2023 19:18

Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с вооружением компаний из Египта и Италии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Египет ознакомился с зарубежным вооружением и техникой на международной оборонной выставке «EDEX 2023».

Как сообщает сайт Минобороны, Гасанов, в частности, ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании «Leonardo», а также египетских компаний «ARMADA» и «AOI».


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЕГИПЕТ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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