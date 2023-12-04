SOCAR подписала с ADNOC и Sirius соглашения о стратегическом сотрудничестве

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), проходящей в Дубае, провел ряд встреч.

Как сообщает компания, президент SOCAR, в частности, провел встречу с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), в ходе которой было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

«Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной деятельности SOCAR и ADNOC в области охраны окружающей среды, вопросов сотрудничества по "голубому водороду", геотермальной энергии и управлению углеродосодержащими выбросами», - отмечается в информации.

Кроме этого, SOCAR подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с международным холдингом «Sirius».

Наджаф также провел встречу с главным исполнительным директором компании Masdar (ОАЭ) Джамилем Аль Рамахи, в ходе которой были обсуждены совместные проекты. «Совместно реализуемые проекты внесут значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Также обсуждались вопросы, связанные с расширением сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Президент SOCAR также провел встречу с партнером компании EY Global Эми Брачио, в ходе которой состоялся обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, цифровизации и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Х.Насирзаде