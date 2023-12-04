США рассчитывают, что Израиль будет аккуратнее вести боевые действия на юге сектора Газа

В США полагают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа будет действовать аккуратнее, нежели ранее на севере этого палестинского анклава, заявил в понедельник представитель госдепа США Мэтью Миллер.
"Мы не хотим видеть на юге военную кампанию, которая будет проводиться так же, как на севере... Израильтяне рассказали нам о своих планах (...). Они сказали, что будут стремиться избежать массовых перемещений жителей и жертв среди гражданского населения", - заявил Миллер во время пресс-брифинга, говоря о переговорах с израильскими властями.
Также он назвал "улучшением" разделение Израилем сектора Газа на сотни небольших зон, чтобы было проще эвакуировать мирных граждан из зон активных военных действий.
"Сейчас мы видим более точечные запросы об эвакуации, силы Израиля выделили конкретные районы, в которых они планируют проводить военные действия, и перед стартом этих операций попросили людей лишь в этих районах уйти", - пояснил представитель госдепа.
При этом он отметил, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, "важны не только намерения, но и результаты" и поэтому в госдепе продолжают внимательно следить за ситуацией.
Баку обвинил Ереван в искусственном нагнетании напряженности на границе с целью привлечь внимание третьих стран
Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ
Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с вооружением компаний из Египта и Италии
КазТрансОйл с 2024г увеличит на 21% тариф на перекачку нефти по казахстанскому участку "ТОН-2"
QazaqGaz планирует пилот в сфере повышения прозрачности учета газа с использованием ИИ
EY отметила успехи в использовании ИИ в аудите, другие компании не разделяют ее оптимизма - FT
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире