США рассчитывают, что Израиль будет аккуратнее вести боевые действия на юге сектора Газа

В США полагают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа будет действовать аккуратнее, нежели ранее на севере этого палестинского анклава, заявил в понедельник представитель госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы не хотим видеть на юге военную кампанию, которая будет проводиться так же, как на севере... Израильтяне рассказали нам о своих планах (...). Они сказали, что будут стремиться избежать массовых перемещений жителей и жертв среди гражданского населения", - заявил Миллер во время пресс-брифинга, говоря о переговорах с израильскими властями.

Также он назвал "улучшением" разделение Израилем сектора Газа на сотни небольших зон, чтобы было проще эвакуировать мирных граждан из зон активных военных действий.

"Сейчас мы видим более точечные запросы об эвакуации, силы Израиля выделили конкретные районы, в которых они планируют проводить военные действия, и перед стартом этих операций попросили людей лишь в этих районах уйти", - пояснил представитель госдепа.

При этом он отметил, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, "важны не только намерения, но и результаты" и поэтому в госдепе продолжают внимательно следить за ситуацией.