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Регион 05.12.2023 13:51

Президент Ирана посетит Россию 7 декабря - Песков

Президент Ирана Ибрахим Раиси 7 декабря посетит Россию, состоятся российско-иранские переговоры, сообщили в Кремле.

"Да, я могу это подтвердить, действительно, состоятся российско-иранские переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя информацию в СМИ о том, что Раиси 7 декабря приедет в Москву по приглашению российской стороны.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в ходе предстоящих переговоров обсуждаться нефть, он сказал: "Я пока не могу вам сказать, потому что сейчас только повестка дня финализируется".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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