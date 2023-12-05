Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8435 RUR   0.0186 GBR   2.1484 TRY   0.0588

Цена на нефть

04.12 $/bbl +/- WTI 73.04 -1.03 Brent 78.03 -0.85

Карабах 05.12.2023 17:00

Global Interiors Group получила подряд почти в 37 млн манатов на строительство здания профлицея в Физули

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит около 37 млн манатов на строительство здания Физулинского профессионального лицея.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ООО «Global Interiors Group».

Стоимость предложения - 36,756 млн манатов.

По условиям, работы по строительству здания профлицея в Физули должны быть выполнены в течение 28 месяцев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИЗУЛИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР


Похожие новости


Строительство ЖК в Физули планируется завершить в 2023 году «MIDA» отбирает подрядчиков для строительства еще 14 жилых домов в Физули

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az