Global Interiors Group получила подряд почти в 37 млн манатов на строительство здания профлицея в Физули

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана направит около 37 млн манатов на строительство здания Физулинского профессионального лицея. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ООО «Global Interiors Group». Стоимость предложения - 36,756 млн манатов. По условиям, работы по строительству здания профлицея в Физули должны быть выполнены в течение 28 месяцев. Р.Керимов

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