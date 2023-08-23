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Карабах 23.08.2023 19:36

Строительство ЖК в Физули планируется завершить в 2023 году

Строительство жилого комплекса общей площадью 8,9 гектара в Физули планируется завершить до конца 2023 года, проинформировали в среду президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

Как отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства, президенты Азербайджана и Узбекистана с супругами Мехрибан Алиевой и Зироатхон Мирзиёевой в среду встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в Физули.

Главам государств сообщили, что жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир, из них 318 - двухкомнатные, 430 - трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные.

Строительство первого квартала, состоящего из шести домов и 144 квартир, планируется завершить в конце августа этого года. Второй квартал, состоящий из шести зданий и 123 квартир, как ожидается, будет сдан в сентябре. Строительство еще 26 домов, состоящих в общей сложности из 579 квартир, планируется завершить к концу этого года.

Помимо жилых домов, на территории также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, пандусы для входа и выхода, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИЗУЛИ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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