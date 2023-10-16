Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник заложил фундамент административного здания в городе Физули, сообщает сайт главы государства.

Президент был проинформирован о том, что в центральной части города, где будет построено административное здание, выделено более 12 га земли. Под строительство административного здания запланировано более 4,4 га земли. Здесь будет построена парадная площадь и парк площадью один гектар.

Кроме того, данная территория предназначена и для других региональных учреждений.

В пятиэтажном административном здании будет создана современная инфраструктура.

Н.Аббасова