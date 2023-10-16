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Карабах 16.10.2023 19:13

Президент Алиев заложил фундамент двух жилых комплексов в городе Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник заложил фундамент второго и третьего жилых комплексов в городе Физули, сообщает сайт главы государства.

Второй жилой комплекс (ЖК) будет построен на двух территориях, расположенных в многофункциональной зоне. Всего под комплекс, рассчитанный на 2288 человек, выделено более 9 га земли. Второй ЖК будет включать 653 квартиры, в том числе 13 - однокомнатные, 209 - двухкомнатные, 281 - трехкомнатные и 150 - четырехкомнатные.

Третий жилой комплекс также будет построен на двух территориях, расположенных в многофункциональной зоне. Всего под комплекс, рассчитанный на 3022 человека, выделено более 12 га земли. ЖК будет включать 863 квартиры, в том числе 18 - однокомнатные, 276 - двухкомнатные, 370 - трехкомнатные и 199 - четырехкомнатные.

Под зданиями обоих жилых комплексов будут построены нежилые помещения, а также площадка для отдыха, велосипедная и наземная автостоянки.

Здания комплексов будут обеспечены постоянной водой, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться от централизованной котельной. При строительстве зданий будут использованы натуральные материалы, обладающие теплоемкостью.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФИЗУЛИ, ЖК


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