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Бизнес и законодательство 05.12.2023 17:39

В Баку в третьей декаде декабря пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция

Азербайджано-турецкий бизнес-форум пройдет в Баку 21 декабря.

По информации AZPROMO, являющегося одним из организаторов форума, в его работе ожидается участие до 400 представителей госструктур, бизнес-сообщества двух стран.

«На форуме планируются обсуждения по 6 панельным сессиям, охватывающим сферы торговли, транспорта и логистики, АПК, оборонной промышленности, энергетики и строительства, здравоохранения и туризма», - подчеркивает AZPROMO.

В рамках форума также состоятся встречи между бизнес-структурами Азербайджана и Турции в формате B2B.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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