В Баку в третьей декаде декабря пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция

Азербайджано-турецкий бизнес-форум пройдет в Баку 21 декабря.

По информации AZPROMO, являющегося одним из организаторов форума, в его работе ожидается участие до 400 представителей госструктур, бизнес-сообщества двух стран.

«На форуме планируются обсуждения по 6 панельным сессиям, охватывающим сферы торговли, транспорта и логистики, АПК, оборонной промышленности, энергетики и строительства, здравоохранения и туризма», - подчеркивает AZPROMO.

В рамках форума также состоятся встречи между бизнес-структурами Азербайджана и Турции в формате B2B.

Р.Ахмедов