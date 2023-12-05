В Баку в третьей декаде декабря пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция

Азербайджано-турецкий бизнес-форум пройдет в Баку 21 декабря.
По информации AZPROMO, являющегося одним из организаторов форума, в его работе ожидается участие до 400 представителей госструктур, бизнес-сообщества двух стран.
«На форуме планируются обсуждения по 6 панельным сессиям, охватывающим сферы торговли, транспорта и логистики, АПК, оборонной промышленности, энергетики и строительства, здравоохранения и туризма», - подчеркивает AZPROMO.
В рамках форума также состоятся встречи между бизнес-структурами Азербайджана и Турции в формате B2B.
Р.Ахмедов
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