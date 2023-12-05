Украина получила $37 млрд внешнего финансирования за 11 месяцев

Украина по итогам января-ноября 2023 года получила $37,4 млрд внешнего финансирования, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За 11 месяцев Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования, из них в ноябре - около $2 млрд. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, ссуды Канады, МБРР (Международного банка реконструкции и развития - ИФ), Всемирного банка и другая помощь", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник. Видео его выступления размещено в телеграм-канале премьера.

Он отметил, что для Украины особую ценность представляют гранты, поскольку они позволяют покрывать текущие расходы и инвестировать в развитие без увеличения долговых обязательств.

"Около 405 млрд гривен грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего, от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров", - заявил он.

По словам Шмыгаля, в 2023 году через фонды Всемирного банка Украина привлекла $14 млрд.

Премьер добавил, что в настоящее время со Всемирным банком при поддержке правительства Японии украинское правительство начинает еще два крупных проекта: для финансирования аграрной отрасли в размере $550 млн и для финансирования социальных нужд в объеме $1,2 млрд.

Официальный курс на 5 декабря - 36,54 грн./$1.