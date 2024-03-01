Украина в январе-феврале получила $1,2 млрд внешней поддержки при потребности от $3 млрд в месяц

Министерство финансов Украины привлекло $1,2 млрд грантов и льготного финансирования в общий фонд государственного бюджета от международных партнеров за два месяца 2024 года, сообщается на сайте ведомства.

"Грантовые средства (...) составили почти 75%. Среди доноров: Япония - $901 млн (льготное финансирование и гранты); Норвегия - $295 млн (грант); Испания - $3 млн (льготное финансирование)", - отмечается в пресс-релизе.

Все средства поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность страны во внешнем финансировании в этом году составляет около $3 млрд в месяц. В госбюджете-2024 она запланирована в целом на год в объеме $37,3 млрд, миссия МВФ в недавнем сообщении оценила потребность в $38 млрд, а ранее заявляла о $42 млрд.

Марченко напомнил, что с начала военной операции на территории страны финансовая поддержка Киева со стороны стран G7 и ЕС составляет около $63 млрд.

"Ожидается, что в марте 2024 года в государственный бюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при успешном третьем обзоре программы сотрудничества, который должен быть утвержден исполнительным советом фонда", - добавил Минфин.

Ранее он сообщал, что от ЕС ожидается в марте 4,5 млрд евро, от МВФ - около $880 млн и от Японии - $1,76 млрд.