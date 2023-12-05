Власти Азербайджана в Карабах и В.Зангезур уже вернули 987 семей, до конца 2023г вернутся еще 215 семей

Власти Азербайджана до сих пор обеспечили возвращение в Карабах и Восточный Зангезур 987 семей, до конца 2023 года в регион вернутся еще 215 семей, заявил премьер-министр Али Асадов.

«На освобожденные территории (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ) уже вернулись 987 семей или 3 932 человека. До конца текущего года в регион вернутся еще 215 семей», - сказал Асадов во вторник.

По его словам, согласно планам в Карабах и Восточный Зангезур до конца 2026 года вернутся 34,5 тыс. семей или 140 тыс. человек.

Асадов подчеркнул, что в 2021-2023гг власти Азербайджана направили из госбюджета 12 млрд манатов на проекты по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, в 2024 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов. «В целом, в 2022-2026гг на эти цели необходимо 30,5 млрд манатов, в последующие годы (в 2024-2026гг – ИФ) планируется выделить 14,5 млрд манатов», - добавил премьер.

Р.Ахмедов