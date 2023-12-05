Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8435 RUR   0.0186 GBR   2.1484 TRY   0.0588

Цена на нефть

04.12 $/bbl +/- WTI 73.04 -1.03 Brent 78.03 -0.85

Карабах 05.12.2023 23:31

Власти Азербайджана в Карабах и В.Зангезур уже вернули 987 семей, до конца 2023г вернутся еще 215 семей

Власти Азербайджана до сих пор обеспечили возвращение в Карабах и Восточный Зангезур 987 семей, до конца 2023 года в регион вернутся еще 215 семей, заявил премьер-министр Али Асадов.

«На освобожденные территории (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ) уже вернулись 987 семей или 3 932 человека. До конца текущего года в регион вернутся еще 215 семей», - сказал Асадов во вторник.

По его словам, согласно планам в Карабах и Восточный Зангезур до конца 2026 года вернутся 34,5 тыс. семей или 140 тыс. человек.

Асадов подчеркнул, что в 2021-2023гг власти Азербайджана направили из госбюджета 12 млрд манатов на проекты по строительству и восстановлению на освобожденных территориях, в 2024 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 4 млрд манатов. «В целом, в 2022-2026гг на эти цели необходимо 30,5 млрд манатов, в последующие годы (в 2024-2026гг – ИФ) планируется выделить 14,5 млрд манатов», - добавил премьер.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АСАДОВ, КАРАБАХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Власти Азербайджана в 2021-2022гг направили почти $3 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура - Асадов Асадов и Мишустин заявили о необходимости соблюдать достигнутые договоренности по Карабаху Азербайджан выполняет все пункты трехсторонних договоренностей по Карабаху и разблокированию коммуникаций - премьер События в Карабахе стали катализатором нынешних угрожающих процессов в Европе – спикер Милли меджлиса

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az