В Азербайджане площадь виноградников составляет 17 тыс. га

В Азербайджане в настоящее время производством вина занимаются более 20 мелких и крупных производителей, сообщил журналистам глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

«Из них свою продукцию экспортируют порядка 15 производителей, но крупными экспортерами являются 4-5 компаний», - сказал Абдуллаев.

По его словам, на сегодня в Азербайджане площадь виноградников достигает 17 тыс. га, что в свою очередь в 15 раз меньше, чем в 80-х годах прошлого века. Большая часть виноградников была уничтожена в период борьбы с алкоголизмом в СССР.

Абдуллаев подчеркнул, что в прошлом году в Азербайджане было собрано 210 тыс. тонн винограда.

«В целом, из 17 тыс. га виноградных плантаций под технические сорта отведено 5 тыс. га, что позволяет собрать урожай порядка 50 тыс. тонн», - сказал он.

Б.Рустамбеков