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Бизнес и законодательство 07.12.2023 03:04

British American Tobacco в 2023г зафиксирует обесценение активов на $31,5 млрд

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) зафиксирует в 2023 году неденежные расходы на обесценение активов в размере около 25 млрд фунтов стерлингов ($31,5 млрд), заявил глава компании Тадеу Марроко.

"Это изменение в данных бухгалтерского учета главным образом связано с рядом купленных нами американских брендов традиционных табачных изделий (combustibles), чьи балансовую стоимость и срок полезного экономического использования мы теперь оцениваем в рамках расчетного периода в 30 лет", - приводятся слова Марроко на сайте BAT. Амортизация оставшейся стоимости брендов начнется в январе.

Топ-менеджер также отметил макроэкономическое давление и дальнейшее распространение современных нелегальных изделий однократного применения в США, отражающиеся на объемах продаж combustibles, к которым в том числе относятся традиционные сигареты.

Концерн рассчитывает к 2035 году получать до половины всей выручки от реализации электронных сигарет и другой подобной продукции (non-combustibles).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАБАК, КОМПАНИЯ, ОБЕСЦЕНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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