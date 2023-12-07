British American Tobacco в 2023г зафиксирует обесценение активов на $31,5 млрд

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) зафиксирует в 2023 году неденежные расходы на обесценение активов в размере около 25 млрд фунтов стерлингов ($31,5 млрд), заявил глава компании Тадеу Марроко.

"Это изменение в данных бухгалтерского учета главным образом связано с рядом купленных нами американских брендов традиционных табачных изделий (combustibles), чьи балансовую стоимость и срок полезного экономического использования мы теперь оцениваем в рамках расчетного периода в 30 лет", - приводятся слова Марроко на сайте BAT. Амортизация оставшейся стоимости брендов начнется в январе.

Топ-менеджер также отметил макроэкономическое давление и дальнейшее распространение современных нелегальных изделий однократного применения в США, отражающиеся на объемах продаж combustibles, к которым в том числе относятся традиционные сигареты.

Концерн рассчитывает к 2035 году получать до половины всей выручки от реализации электронных сигарет и другой подобной продукции (non-combustibles).