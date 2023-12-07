Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 декабря ЦБА установил на уровне 1.8293 маната/1EUR (6 декабря - 1.8347 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 декабря установил на уровне 0.0182 маната/1RUB (6 декабря - 0.0183 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0588 маната/1TRY.

Р.Керимов