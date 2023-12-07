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Бизнес и законодательство 07.12.2023 13:26

ГК Bridge и британская Concrete Canvas Ltd подписали соглашение об эксклюзивном дистрибьюторстве

Азербайджанская Группа компаний «Bridge» (Азербайджан) и британская «Concrete Canvas Limited» подписали соглашение об эксклюзивном дистрибьюторстве.

Соглашение подписано в четверг в Баку в рамках заседания совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

На заседании МПК стороны также согласовали место проведения 7-го заседания комиссии - в 2024 году в Лондоне.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BRIDGE, CONCRETE/CANVAS, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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