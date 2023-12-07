ГК Bridge и британская Concrete Canvas Ltd подписали соглашение об эксклюзивном дистрибьюторстве

Азербайджанская Группа компаний «Bridge» (Азербайджан) и британская «Concrete Canvas Limited» подписали соглашение об эксклюзивном дистрибьюторстве. Соглашение подписано в четверг в Баку в рамках заседания совместной азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). На заседании МПК стороны также согласовали место проведения 7-го заседания комиссии - в 2024 году в Лондоне. Б.Рустамбеков

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