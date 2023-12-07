США просили Израиль воздержаться от ответа на атаки йеменских повстанцев

США посоветовали Израилю не отвечать на нападения йеменских повстанцев-хуситов, предоставив американским военным возможность реагировать на эти атаки, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США.

"США посоветовали Израилю позволить американским военным реагировать на атаки хуситов вместо того, чтобы пойти на риск возможного расширения конфликта после ответной реакции Израиля", - информирует газета.

WSJ напоминает, что за прошедшие недели повстанцы неоднократно запускали беспилотники и баллистические ракеты в сторону Израиля. Израиль и США сбивали значительную часть целей.

Со своей стороны CNN со ссылкой на официальных представителей вооруженных сил США сообщает, что в Вашингтоне изучают вариант усилить охраны коммерческих судов в Красном море на фоне недавних ракетных обстрелов хуситов.

"США обсуждали с членами Объединенных морских сил - многонациональной военно-морской оперативной группы, которой поручено защищать коммерческое судоходство в Красном море - способы повысить безопасность в этом районе. Официальные лица США заявили, что на обсуждениях рассматривали возможности сопровождать корабли, проходящие через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив", - передает телеканал.

Накануне израильские СМИ сообщили, что ВМС США сбили дрон в Красном море, запущенный из Йемена с территорий, которые контролируют хуситы. В оборонном ведомстве США журналистам отказались комментировать эту информацию. Саудовская Аравия в свою очередь призвала США к сдержанности.

3 декабря эсминец США сбил три беспилотника, атаковавших коммерческие суда в Красном море.

"У нас есть все основания полагать, что эти нападения хоть и были совершены хуситами из Йемена, их полностью поддержал Иран. Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - заявили в Центральном командовании США.