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СНГ 07.12.2023 18:31

Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном состоится в ближайшее время - документ

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет подписано в ближайшее время, переговоры завершены, сообщается в материалах к встрече президентов РФ и Ирана, которые в ближайшее время начнутся в Москве.

"Переговоры успешно завершены, подписание документа состоится в ближайшее время", - отмечается в справке.

В ней отмечается, что в настоящее время преференциальный режим в торговле между ЕАЭС и Ираном осуществляется на основании временного соглашения от 17 мая 2018 года.

В ней также говорится, что Москва и Тегеран продолжают эффективную эксплуатацию блока 1 и работу по сооружению блоков 2 и 3 АЭС "Бушер".

Кроме того, сказано в документе, Россия и Иран ведут сотрудничество по финансированию проекта создания железной дороги "Решт-Астара" на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг". Документ предусматривает российское участие в финансировании строительства железной дороги, прокладка которой обеспечит "бесшовную" логистику из России до южных иранских портов в рамках МТК "Север-Юг".

Президент РФ Владимир Путин уже заявил ранее в четверг, что тема МТК будет вновь обсуждаться на его переговорах с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЕАЭС, ТОРГОВЛЯ


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