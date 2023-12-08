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Финансы 08.12.2023 20:29

ArcelorMittal намеревался получить $3,5 млрд за казахстанские активы - материалы Минпрома

ArcelorMittal запросил $3,5 млрд за казахстанские активы, однако стоимость сделки была снижена до $286 млн, говорится в материалах министерства промышленности и строительства Казахстана.

"В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров", - говорится в материалах Минпрома Казахстана, распространенных в пятницу.

"Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АМТ, СТОИМОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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