ArcelorMittal намеревался получить $3,5 млрд за казахстанские активы - материалы Минпрома

ArcelorMittal запросил $3,5 млрд за казахстанские активы, однако стоимость сделки была снижена до $286 млн, говорится в материалах министерства промышленности и строительства Казахстана.

"В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров", - говорится в материалах Минпрома Казахстана, распространенных в пятницу.

"Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн", - отмечается в сообщении.