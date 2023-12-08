Honda отзывает 1,138 млн автомобилей из-за неисправности топливного насоса

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает более 1,138 млн автомобилей из-за неисправности топливного насоса, говорится в сообщении министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Кампания затрагивает 1,138 млн машин 25 моделей, включая N-Box, Fit и Step Wagon, а также 204 автомобиля NSX, экспортированных в Японию американским подразделением компании. Они были выпущены в период с июня 2017 года по сентябрь 2020 года.
В этих машинах могут деформироваться детали топливного насоса, что делает невозможным подачу топлива и приводит к остановке двигателя во время движения автомобиля. Производителем неисправных насосов является компания Denso.
Honda получила свыше 400 заявлений о данных неисправностях, но несчастных случаев, обусловленных этой проблемой, не было, сообщает издание Nippon.com.
Котировки акций Honda снизились на 2,6% по итогам торгов в пятницу.
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