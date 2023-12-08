ГНС увеличила за 11 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-ноябре 2023 года сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за январь-ноябрь 2023 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 4,6 млрд манатов (рост на 13,9% или 565,2 млн манатов от показателя 11 месяцев 2022 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 3 млрд манатов (+15,8%).
Сборы на страхование по безработице составили 163,6 млн манатов (+15,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 121,2 млн манатов (+16,4%).
Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-ноябре составили 842 млн манатов (+14,8%), в том числе от внебюджетных организаций – 593,3 млн манатов (+17%).
Б.Рустамбеков
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