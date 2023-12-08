Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 69.34 -0.04 Brent 74.05 -0.25

Финансы 08.12.2023 14:57

ГНС увеличила за 11 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-ноябре 2023 года сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за январь-ноябрь 2023 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 4,6 млрд манатов (рост на 13,9% или 565,2 млн манатов от показателя 11 месяцев 2022 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 3 млрд манатов (+15,8%).

Сборы на страхование по безработице составили 163,6 млн манатов (+15,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 121,2 млн манатов (+16,4%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-ноябре составили 842 млн манатов (+14,8%), в том числе от внебюджетных организаций – 593,3 млн манатов (+17%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, СТРАХОВАНИЕ, ОТЧИСЛЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az