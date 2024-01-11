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Бизнес и законодательство 11.01.2024 17:40

ГНС увеличила в 2023г сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 13%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в 2023 году сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за 2023 год сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 5,2 млрд манатов (рост на 13,3% или 610,5 млн манатов от показателя 2022 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 3,3 млрд манатов (+15,1%).

Сборы на страхование по безработице составили 183 млн манатов (+14,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 134,2 млн манатов (+15,1%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-ноябре составили 938,8 млн манатов (+14,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 655,5 млн манатов (+16,3%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, СТРАХОВАНИЕ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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