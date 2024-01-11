ГНС увеличила в 2023г сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 13%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в 2023 году сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за 2023 год сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 5,2 млрд манатов (рост на 13,3% или 610,5 млн манатов от показателя 2022 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 3,3 млрд манатов (+15,1%).

Сборы на страхование по безработице составили 183 млн манатов (+14,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 134,2 млн манатов (+15,1%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-ноябре составили 938,8 млн манатов (+14,2%), в том числе от внебюджетных организаций – 655,5 млн манатов (+16,3%).

Б.Рустамбеков