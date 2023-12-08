В Азербайджане готовятся к запуску электронных денег

Закон «О платежных услугах и платежных системах», вступивший в силу в Азербайджане в ноябре, обсудили участники семинара «Delving into the heart of fintech».
Семинар, проведенный юридической компанией SME Law при поддержке Азербайджанской Ассоциации Финансовых Технологий (AzFina), собрал международных экспертов, участников местного финтех-рынка, представителей Центрального банка Азербайджана и ряда других госструктур. Участники семинара детально рассмотрели положения закона «О платежных услугах и платежных системах», разобрали все новшества и нюансы, ознакомились с европейским опытом в сфере регулирования аналогичных вопросов.
Одной из самых обсуждаемых тем семинара стал запуск электронных денег в Азербайджане. Закон «О платежных услугах и платежных системах» вводит два новых для Азербайджана понятия: платежная организация (ödəniş təşkilatı) и организация электронных денег (elektron pul təşkilatı). Работа этих структур специально регулируется и лицензируется. Вдобавок ко всем видам деятельности, осуществляемым платежной организацией, организация электронных денег также может заниматься выпуском электронных денег и выполнением платежных операций с ними. Кроме того, организация электронных денег, в отличие от платежной организации, может открыть расчетный счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание было уделено вопросам противодействия отмыванию денег посредством финтех-компаний.
«Закон внес ряд революционных изменений в правила игры на финтех-рынке Азербайджана. Во-первых, платежные организации и организации электронных денег смогут открывать платежные счета, обладающие такой же юридической силой, что и текущие банковские счета. Также новым финансовым структурам будет предоставлена возможность выпускать платежные карты, чем раньше могли заниматься только банки и национальный почтовый оператор. Также знаменательно предоставление организации электронных денег и платежной организации права на проведение быстрых денежных переводов», - сказал в своем выступлении эксперт в области технологического права, управляющий партнер SME Law, Руслан Мухтаров.
Участники семинара также провели дискуссию о возможностях и рисках системы «open banking».
«В соответствии с концепцией «open banking» в Азербайджане началось применение принципов AISP и PISP, что, наряду с поправками в Гражданский кодекс и закон «О банках», приведет к смягчению режима «банковской тайны». Строгий к вопросам защиты прав потребителей новый закон предусматривает специальные положения о мошенничестве и обмане. Поставщик платежных услуг должен информировать клиента о транзакции как до, так и после операции, а в определенных случаях применять технологии расширенной аутентификации», - пояснилР.Мухтаров.
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